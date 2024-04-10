Запуск ракеты "Ангара-5" с Восточного опять отменён

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменён второй раз подряд.

"Выдана команда отмены пуска. Руководителям работ подготовиться в 24-часовой стоянке",— говорит диктор в трансляции "Роскосмоса".

Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что вторая отмена старта ракеты "Ангара-5" произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.

Ракету уже пытались запустить накануне. Но за несколько минут до старта запуск был отложен ровно на сутки. Причиной отмены пуска в "Роскосмосе" назвали "сбой системы наддува бака окислителя центрального блока".

Изначально запуск был запланирован на декабрь 2023 года, но был перенесён на первый квартал 2024 года.

Ракета должна была вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

Разработкой и производством ракет семейства "Ангара" занимается Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Их основным заказчиком является Минобороны. Семейство включает в себя ракеты-носители различной грузоподъемности. А5 — самая тяжелая версия ракеты, которая может выводить на низкую околоземную орбиту более 24 тонн груза.

Предполагается, что в будущем они придут на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ранее испытания "Ангары" проходили на космодроме Плесецк в Архангельской области, но оттуда ракета может вывести меньший объем полезной нагрузки.