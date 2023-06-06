Заседание суда по делу Навального в колонии закрыли для журналистов

На предварительное заседание по новому уголовному делу в отношении Алексея Навального, которое должно пройти сегодня, 6 июня в колонии во Владимирской области, где политик отбывает срок, не пустили журналистов. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.



"Сегодня у Алексея предварительное заседание, на котором судья наверняка закрыл бы процесс. Но его закрыли ДО. То есть просто никаких журналистов не пустили, без всякого решения, просто так. Нельзя снимать этот суд, нельзя его слушать", — написала Ярмыш в твиттере.

Новые обвинения против Навального выдвинуты по семи статьям Уголовного кодекса. Самая тяжёлая из этих статей - о создании экстремистского сообщества. Такими сообществами российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. По этой статье может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.

Другие статьи - призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме.



Дело должен был рассматривать Московский городской суд. Предварительное заседание вначале назначили на 31 мая, однако потом без объяснения причин перенесли на 6 июня, а затем стало известно, что суд пройдет в колонии, где Навальный отбывает 9-летний срок по обвинению в мошенничестве.

Уголовное дело об экстремизме в отношении Навального и его соратников возбудили в октябре прошлого года. По нему в качестве подозреваемых проходит ряд членов команды Навального, которые сейчас находятся за границей.

Сам Навальный и его соратники считают уголовное преследование политическим.