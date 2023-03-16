"Зато без головы". Соцсети о питерском памятнике "белому пальто"

Арт-группа "Явь" устроила новую акцию в Санкт-Петербурге, создав памятник "человеку в белом пальто".

Роман Супер:

Очередная гениальная акция арт-группы «Явь».

Ольга Павлова:

У нас на Фонтанке есть памятник Человеку-невидимке. То есть постамент без скульптуры.

Туда хотели поставить какого-то царя, но помешало очередное «а что случилось?». Потом собирались поставить памятник медикам — и даже, может быть, поставили, во всяком случае я что-то такое со змеёй и чашей помню (может быть и ложная память).

Сейчас там просто постамент. И его время от времени народ использует в хозяйстве.

Сегодня вот, например, поставили памятник белому пальто.

Пойду вечером читать лекцию в ВШЭ — непременно в белом пальто, у меня даже два их есть! — надеюсь увидеть. Авось не снесут ещё прелесть нашу.

Ксения Туркова:

В комментариях обращают внимание на дополнительные смыслы: пальто похоже на смирительную рубашку, а у самого памятника нет головы.

Николай Подосокорский:

ПАМЯТНИК ХОРОШЕМУ РУССКОМУ

Ирина Родина:

Да, хороший белопальтовый русский – ещё и безголовый. Это идеально дополняет ансамбль.

Нельзя не заметить, что "белое пальто" стало одним из главных словосочетаний последнего года, которое вворачивают к месту и не к месту (только за последние недели оно активно употреблялось, например, в комментариях к стычке Леонида Волкова с Алексеем Венедиктовым или к оскаровской церемонии с участием семьи Навальных).

Сергей Абашин:

Смотрю фб и вспоминаю свой пост полугодовой давности

Каждый день, открывая ленту, вижу, как очередной/ая автор/ка пишет реальным или, что чаще, воображаемым оппонентам, мол вы/он/она там в "белом пальто" и дальше какие-то претензии. Закончив пост, автор/ка поправляет собственное белое пальто

Андрей Десницкий:

В белом пальто с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой...

(не я первый придумал, но уже потерял, кто)

Михаил Дзюбенко:

У зеркала

(Некто одетый в белое пальто подходит к зеркалу. Поворачивается то левым боком, то правым.)

Я вот денег у Собянина не беру. (Молчание.) Правда, он мне и не предлагает. Знает, что не возьму, - вот и не предлагает. (Молчание.) А так бы, конечно, предложил. Но он знает мою репутацию. (Молчание.)

И писем в защиту олигархов тоже не подписываю. (Молчание.) Правда, мне и не предлагают. Знают, что не подпишу, - вот и не предлагают. (Молчание.) А так бы, конечно, предложили. Но они знают мою репутацию.

(Молчание. Поворачивается к зеркалу то левым боком, то правым. Потом снимает белое пальто, вешает в шкаф и уходит.)

Виктория Мусвик:

Кстати, про «белое пальто» я читаю практически каждый божий день в ленте и в телеге. И каждый раз изумляюсь, почему это вдруг сейчас так поперло. О чем это вообще? Вот применительно к происходящему, к нынешней ситуации. Если о том, что кто-то называет вещи своими именами, избыточно жестко (на взгляд пишущих), то это напоминает это вечное у определенной тусовки «фу, как скучно про мораль, все неоднозначно». Хотя и не «вечное», а корнями из вполне определенных эпох: когда эти люди быстро уставали от «разоблачений перестройки» или «разобрачений оттепели». Если о том, что авторы критикуемых текстов проповедуют, но сами - ханжи и в чем-то замазаны: ну да, такое иногда раздражает. Но вот такая штука: замазаны-то они и ответственности несут часто намного меньше, чем те, кто виноват в описываемых ими явлениях. А если вспомнить, откуда пошло это «белое пальто», то Новодворская-то, над внешностью, «девичеством» и «демшизовостью» которой было принято потешаться, во многом оказалась права. Вот ведь какая штука.

Алексей Козлов:

в моём социальном пузыре сейчас непривычный всплеск популярности осмысления окружающей реальности с помощью концепта «белого пальто». а мне как-то кажется, что просто неудачный инструмент какой-то что ли. кривой. реальность ему не дается.

как-то похоже работает понятие «хам». в моем детстве в Коломне его употребляли как-то иначе, чем в моем теперешнем пузыре. и мне мерещилось: если кто-то кого-то назвал в лицо хамом, то назвавший и есть хам. (ну, просто типичный разговор был такой: — Хамка! — Сама хамка! — видимо, так и есть, думаю, но не произношу я, теперь вы вроде бы обе получаетесь хамки ipso facto.)

такой автоматический каузатор ситуации «под свою же анафему падоша»

вот и белое пальто так же как-то работает. на мой вкус.