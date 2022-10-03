Заведующий отделом Эрмитажа уволился и уехал из России

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков уволился и уехал из России. Поводом для этого стало интервью директора музея Михаила Пиотровского, в котором тот заявил, что война - это "кровь и убийство", но и "самоутверждение нации".

Озерков проработал в Эрмитаже 22 года. По его словам, он решил уволиться после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Окончательное решение искусствовед принял после публикации интервью Пиотровского. Озерков заявил, что с начала марта не участвовал в деятельности музея и передал своим коллегам часть коллекции, за которую отвечал.

Озерков сообщил, что также покинул пост куратора программы "Искусство и наука" в университете ИТМО, пост арт-директора галереи цифрового искусства "Цифергауз" и вышел из комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Я ушел, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией. В 2006 году, когда Генеральным директором был задуман и начал создаваться Отдел современного искусства, он рассматривался как новая неотъемлемая часть музея, способная оживить старую коллекцию и придать ей новые векторы развития и интерпретации, способные дать классическому искусству новый способ говорить. Это был амбициозный и мощный проект, который повлиял на имидж и сформировал статус музея. Он был построен на диалоге и взаимном уважении к языкам и странам, национальностям и религиям, истории и современности." - говорится в публикации Озеркова.