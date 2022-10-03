Заведующий отделом Эрмитажа уволился и уехал из России

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков уволился и уехал из России. Поводом для этого стало интервью директора музея Михаила Пиотровского, в котором тот заявил, что война - это "кровь и убийство", но и "самоутверждение нации".
Озерков проработал в Эрмитаже 22 года. По его словам, он решил уволиться после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Окончательное решение искусствовед принял после публикации интервью Пиотровского. Озерков заявил, что с начала марта не участвовал в деятельности музея и передал своим коллегам часть коллекции, за которую отвечал.
Озерков сообщил, что также покинул пост куратора программы "Искусство и наука" в университете ИТМО, пост арт-директора галереи цифрового искусства "Цифергауз" и вышел из комитета по культуре Санкт-Петербурга.
"Я ушел, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией. В 2006 году, когда Генеральным директором был задуман и начал создаваться Отдел современного искусства, он рассматривался как новая неотъемлемая часть музея, способная оживить старую коллекцию и придать ей новые векторы развития и интерпретации, способные дать классическому искусству новый способ говорить. Это был амбициозный и мощный проект, который повлиял на имидж и сформировал статус музея. Он был построен на диалоге и взаимном уважении к языкам и странам, национальностям и религиям, истории и современности." - говорится в публикации Озеркова.
- Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью "Российской газете" заявил, что Россия подвергается атаке Запада в сфере культуры. Последние выставки Эрмитажа за рубежом он назвал "мощным культурным наступлением, своего рода спецоперацией, которая многим не нравится, но никому нельзя дать помешать нашему наступлению". Говоря о войне в Украине, Пиотровский подчеркнул, что придерживается формулы "быть со своей страной, какая бы она ни была". В то же время он отметил, что российская культура неразрывно связана с европейской культурой и самой Европой, и "спецоперация здесь ничего не меняет".
- Петербургский Эрмитаж ввёл годовой мораторий на выставки в США и Европе. По мнению руководства музея, в нынешних условиях западные страны не могут гарантировать своевременный возврат экспонатов. После начала войны в Украине Эрмитаж несколько раз сталкивался с задержками и трудностями возвращения в Россию произведений искусства, которые были вывезены за границу для показа в музеях Европы. Также стало известно, что министерство культуры фактически ввело мораторий на участие в зарубежных выставках любых российских музеев.
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