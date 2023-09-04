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Завершена ликвидация последствий катастрофы на Каховской ГЭС

Затопленный город Олешки на левом берегу Днепра, 10 июня. Сильное наводнение стало следствием разрушения 6 июня плотины Каховской ГЭС

Украина завершила ликвидацию последствий прорыва плотины Каховской ГЭС, который произошел 6 июня. Как отмечает "Экономическая правда", худшие опасения возможной вспышки холеры не оправдались. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, на пострадавших территориях было развернуто три инфекционных хаба. Более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы на холеру - не выявлено ни одного случая инфицирования, сообщает издание "Медуза".

В первые дни после затопления бактериологические показатели загрязнения превышали норму на 35%. В настоящее время уровень загрязнения водоемов снизился примерно до 10%.

С июля на территориях пострадавших общин, где вода уже полностью отступила, а земля подсохла, были исследованы более ста проб почвы на территориях Николаевской и Херсонской областей.

6 июня в зоне чрезвычайной ситуации оказались 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей. Население этих пострадавших территорий составляло около 900 тысяч.

Только в Херсонской области последовавшее за разрушением плотины наводнение затронуло 600 квадратных километров Херсонской области и более 50 населённых пунктов. Сообщалось о многочисленных жертвах. Подсчет погибших и пострадавших продолжается как на освобожденных территориях, так и на тех, землях, которые до сих оккупированы российскими войсками. Масштаб ущерба для экономики и экологии Украины и всего Черноморского региона ещё предстоит оценить.

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