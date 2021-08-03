Завершилось следствие по делу о домогательствах губернатора Нью-Йорка

Следствие по делу губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо выявило факты сексуальных домогательств к нескольким женщинам, включая сотрудниц его офиса.

Прокурор Нью-Йорка Литисиа Джеймс, объявляя результаты расследования, сказала, что Куомо нарушил месные и федеральные законы.

В прошлом году несколько женщин обвинили Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. Он отверг обвинения и не стал подавать в отставку, которой добивались несколько его однопартийцев-демократов.

Представленные во вторник результаты расследования - результат работы следователей, которая продолжалась в течение месяца. Были опрошены около 200 человек, включая сотрудников офиса губернатора и тех кто подавал жалобы на губернатора. Были изучены десятки тысяч документов, тектов и снимков.

"Независимым расследованием установлено, что губернатор Эндрю Куомо сексуально домогался многих женщин и своими действиями нарушил федеральлные законы и законы штата", объявила прокурор Литисиа Джеймс.

По её словам, Куомо позволял себе самовольные и несогласованные.