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Время Свободы

"Зависит от контекста". Песков назвал войну в Украине войной

Russia's Kremlin spokesman Peskov meets with journalists in Vladivostok
Russia's Kremlin spokesman Peskov meets with journalists in Vladivostok

Информационный дайджест "Время Свободы", 22 марта

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Время Свободы - Темы дня 22.03.2024
by Радио Свобода

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Россия нанесла самый массированный за время полномасштабной агрессии против Украины ракетный удар по украинской энергосистеме;

Как в Белгородской области воспринимаются действия федеральных российских властей по защите региона от обстрелов;

Спор между Арменией и Азербайджаном вокруг сел в Тавушской области;

Конфликт на Ближнем Востоке как элемент президентской предвыборной кампании в США;

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что законность и незаконность употребления слова «война» в России "зависит от контекста".

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