"Зависит от контекста". Песков назвал войну в Украине войной

Россия нанесла самый массированный за время полномасштабной агрессии против Украины ракетный удар по украинской энергосистеме;

Как в Белгородской области воспринимаются действия федеральных российских властей по защите региона от обстрелов;

Спор между Арменией и Азербайджаном вокруг сел в Тавушской области;

Конфликт на Ближнем Востоке как элемент президентской предвыборной кампании в США;

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что законность и незаконность употребления слова «война» в России "зависит от контекста".