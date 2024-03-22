"Зависит от контекста". Песков назвал войну в Украине войной

Россия нанесла самый массированный за время полномасштабной агрессии против Украины ракетный удар по украинской энергосистеме;
Как в Белгородской области воспринимаются действия федеральных российских властей по защите региона от обстрелов;
Спор между Арменией и Азербайджаном вокруг сел в Тавушской области;
Конфликт на Ближнем Востоке как элемент президентской предвыборной кампании в США;
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что законность и незаконность употребления слова «война» в России "зависит от контекста".
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