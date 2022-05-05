Завод "Автотор" выделил сотрудникам земельные участки под огороды

Калининградский автомобильный завод "Автотор", который занимается сборкой автомобилей марок BMW, Kia и Hyundai, выделил своим сотрудникам земельные участки под огороды в связи с "непростым экономическим положением".

"Так, в целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством АВТОТОР было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов", – сказано в пресс-релизе компании.

Участки размером по 1000 квадратных метров находятся в поселках Люблино и Холмогоровка – для этого был выделен земельный массив размером 300 гектар, который находится в собственности у компании.

Как говорится в пресс-релизе, между сотрудниками уже распределены 168 участков. "Участки полностью подготовлены к сезонным посевным работам – земля вспахана и проборонована. В настоящее время многие автоторовцы уже начали осваивать территорию. Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на АВТОТОР организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства", – сообщила компания.