Один из крупнейших в России Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в Кстове вдвое сократил производство бензина из-за последствий введённых против России санкций. На ключевой для производстве установке сломалось иностранное компрессорное оборудование, которое нечем теперь заменить, пишет "Коммерсантъ".

В начале января на заводе сломалась одна из двух установок каталитического крекинга, необходимых для переработки нефтяных фракций в высокооктановый бензин и в дизельное топливо. Она была введена в строй в 2010 году и способна производить 1,4 миллиона бензина стандарта Евро-5 в год, отчитывалась владеющая НПЗ компания "Лукойл". Стоимость строительства оценивалась в 30 миллиардов рублей (около $1 миллиарда по тогдашнему курсу).

Авария на Нижегородском НПЗ стала первым известным случаем, когда нехватка оборудования из-за санкций может привести к долговременному прекращению производства, утверждает "Коммерсантъ". Завод важен для обеспечения московского региона, на который приходится около 30 процентов потребления бензина в стране.

Как пишет газета, с 10 января "Лукойл" остановил продажи бензина АИ-95 на бирже, вероятно, для того, чтобы обеспечивать топливом собственную сеть АЗС. Издание отмечает, что сейчас это не оказывает значительного влияния на цены, так как зима — время низкого спроса на топливо.