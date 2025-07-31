4 завода в Индии прекратили закупать российскую нефть

Четыре нефтеперерабатывающих завода в Индии прекратили закупать российскую нефть, сообщает агентство Reuters. Об этом стало известно на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на индийские товары, объяснив это в том числе сотрудничеством Нью-Дели с Россией.

Речь идет о четырёх государственных НПЗ, на которые приходится более 60 процентов от всех нефтеперерабатывающих мощностей Индии.

Эти предприятия прекратили закупки российских энергоресурсов еще на прошлой неделе, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника. Российскую нефть индийские заводы стали заменять на нефть из ОАЭ и стран Западной Африки.