Заявивший на Путина юрист объявил голодовку в СИЗО Благовещенска

Благовещенский городской суд продлил арест правозащитнику Владиславу Никитенко по уголовной статье о дискредитации армии до 17 октября. После оглашения решения Никитенко объявил голодовку, сообщил корреспондент Сибирь.Реалии.

Защита настаивала на освобождении Никитенко из-под стражи, поскольку у него нет намерений скрываться от следствия У него есть постоянное место жительства, где он живёт вместе с престарелой матерью, которая нуждается в уходе.

По словам адвоката Никитенко Алексея Печникова, прокуратура настаивала на продлении ареста, поскольку правозащитник ранее привлекался к уголовной ответственности, а также нарушил условия домашнего ареста.

Защита заявляет, что уголовное дело против Никитенко возбудили неправомерно, поскольку уголовная статья о дискредитации армии подразумевает повторное нарушение. При этом решение по административному делу ещё не вступило в законную силу.

По словам матери правозащитника, Лидии Никитенко, сын рассказал ей, что следователь не проводит с ним никаких процессуальных действий, и ему не показывают его публикации в фейсбуке , по которым возбудили уголовное дело, из-за чего он не знает, что конкретно ему вменяется. При этом, по его словам, он получает множество писем со словами поддержки от разных людей.

Владиславу Никитенко вменяется повторная дискредитация армии из-за нескольких постов в фейсбуке. В отношении правозащитника также возбуждено ещё 15 уголовных дел по факту оскорблений в адрес прокуроров и судей, которые он пишет в своих многочисленных жалобах, а также высказывает устно. Эти дела объединили в одно производство.