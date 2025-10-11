Zeit: Асад живет в "Москва-Сити" и часами играет в онлайн-игры

Свергнутый президент Сирии Башар Асад, получивший убежище в России, живет вместе с семьей в "Москва-Сити", где им принадлежит около 20 квартир. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источник, который, как утверждается, долгое время входил в ближайшее окружение Асадов.

Издание опубликовало фото комплекса "Город столиц". Утверждается, что квартиры, принадлежащие семье Асада, расположены в левой башне высотой 76 этажей – это башня "Москва".

Собеседник газеты утверждает, что Асад занимает "три квартиры в роскошном многоэтажном доме с торговым центром внизу, который он иногда посещает". "А в остальное время проводит часы за онлайн-видеоиграми. Он также часто останавливается на своей вилле под Москвой", – говорит источник. По его словам, семья Асада "может свободно передвигаться по Москве" в сопровождении телохранителей.

Собеседник газеты также утверждает, что младший брат Башара Асада Махер живет в отеле Four Seasons. По словам источника, он знает обо всем этом "из достоверных источников", но, как отмечает Die Zeit, проверить это невозможно.

Еще в 2019 году газета Financial Times писала, что родственники Башара Асада купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории "Москва-Сити". Для сделок в основном использовались офшорные компании. Как уточняла газета, официальными владельцами недвижимости являлись несколько ливанских офшорных компаний.