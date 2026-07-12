Зеленский анонсировал изменения в правительстве Украины

В Украине сменится состав кабинета министров, премьер-министр Юлия Свириденко получит новое назначение. Об этом 12 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он прямо не написал, какие будут изменения, однако из его слов следует, что Свириденко покинет пост премьера и займётся координацией взаимоотношений Украины с одним из ключевых иностранных партнёров. Кто может сменить её на посту, Зеленский не написал. Президент Украины заявил о необходимости смены политической стратегии и кадровых изменений.

Как написал Зеленский, за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом. Среди ключевых направлений Зеленский назвал отношения с США а также с ЕС, соседними странами, прежде всего с Польшей и Венгрией, странами Ближнего Востока и Персидского залива, а также Китаем. Зеленский анонсировал также изменения в руководстве правоохранительных органов.

"Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером", - написал президент Украины.

Свириденко пока не сообщала об отставке. По закону, кандидатуру нового премьера должно предложить большинство в Верховной Раде - оно у сторонников президента.

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