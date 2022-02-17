Зеленский: от постоянного нагнетания Украина несёт потери по всем фронтам

В четверг Владимир Зеленский дал интервью изданию "РБК-Украина", в котором высказался об ультиматумах Кремля, о ситуации на российско-украинской границе, переговорах с западными лидерами, и многом другом.

Говоря о возможном вторжении российских войск, о котором периодически сообщают западные СМИ со ссылкой на разведданные, указывая даты, в которые оно произойдёт, президент Украины заявил, что для его страны эти сообщения "приводят только к потерям по всем фронтам". Зеленский подчеркнул, что "с постоянными паническими настроениями в обществе физически невозможно" проводить экономическую политику и реформы.

При этом глава Украины признал, что риски войны всё равно существуют. По его мнению, они в частом несовпадении между тем, что российская власть говорит и делает, а также в концентрации большого количества российских войск в непосредственной близости от украинских границ. "Если бы там их было гораздо меньше, никто бы вообще не поднимал эти вопросы", - подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопросы о требованиях Кремля - в частности, об отказе от вступления Украины в НАТО - Зеленский, с одной стороны, заявил, что "такая позиция неприемлема", а с другой признал, что не все члены альянса хотят видеть в нём Украину, "умирать" за неё "никто не будет", и ему самому не нужны сейчас "военные люди с чужими флагами на территории" страны.

"Мы этого и не просим, - добавил украинский президент. - Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя защищать".

Зеленский также отметил, что на переговорах с лидерами западных стран говорит лишь о финансовой и технической помощи украинским вооружённым силам и гарантиях безопасности для своей страны, которые включают пункт о "сильной, обеспеченной, финансированной и хорошо вооружённой армии". Сейчас, по словам Зеленского, она почти полностью находится на обеспечении бюджета Украины.

"Наши двести тысяч вооруженных профессиональных людей – это всё, что есть в реальности, - пояснил президент Украины. - Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если наши партнёры говорят, что защищают с нами общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. Это не альтруизм - это про то, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее".

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Зеленский прокомментировал и так называемые "минские соглашения", в неисполнении которых Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга. Президент назвал документ "бездарно составленным", "так, чтобы "Украина была изначально в более слабой, проигрышной позиции". Зеленский категорично заявил, что никогда не пойдёт на прямые переговоры с лидерами так называемых Донецкой и Луганской "народных республик", назвав их "боевиками".

"Это бессмысленно. Они ничего не решают, - объяснил Зеленский. - Мы же знаем, как проходит заседание "минских" подгрупп – с кем они советуются, кому они перезванивают. Они могут сказать "да", а потом "нет". Они спрашивают разрешения. Фактически и юридически они не субъект. Если есть вопрос по поводу заложников – это я понимаю и принимаю. Но политические вопросы возможно решать только через Россию".

В этой связи, говоря о теоретически возможной встрече с президентом России Путиным, которую ранее Зеленский предложил, глава Украины заявил, что она "точно разблокирует отношения" между странами. "Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят", - считает Зеленский. По его словам, "президенты могут выйти со встречи и сказать: "в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях"... Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности".