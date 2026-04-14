Зеленский: "Дружба" будет отремонтирована к концу апреля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступала в Словакию и Венгрию через украинскую территорию и который не работал с конца января, будет отремонтирован и открыт для эксплуатации к концу апреля.

Власти Украины заявляют, что нефтепровод был повреждён в результате российских бомбардировок. Власти Венгрии обвиняли Киев в тот, что тот намеренно затягивает ремонт, чтобы повлиять на предвыборную кампанию, которая проходила в Венгрии. Венгерский премьер Виктор Орбан и Зеленский обменялись рядом резких заявлений. Венгрия в ЕС заблокировала одобрение 20-го пакета санкций в отношении России и выделение Украине согласованного ранее кредита в 90 миллиардов евро.

12 апреля в Венгрии прошли выборы, в результате которых партия Орбана потерпела поражение.

Как заявил Зеленский 14 апреля, выступая в Берлине, нефтепровод будет отремонтирован к концу апреля - не полностью, но в достаточной мере для его работы. Зеленский подчеркнул, что Украина и ранее называла такие сроки. 20 марта власти страны заявляли, что ремонт может завершиться через шесть недель. Сам Зеленский при этом называл другие сроки - до конца весны.

Зеленский отрицает, что Украина нарочно остановила прокачку нефти, чтобы повлиять на Венгрию и Словакию. В то же время, он неоднократно призывал эти страны отказаться от закупок нефти в России.

Победитель выборов в Венгрии, вероятный будущий премьер Петер Мадьяр заявил накануне, что в ближайшем будущем страна не сможет отказаться от российской нефти. Он при этом дал понять, что разблокирует выделение кредита Украине. Зеленский подтвердил, что готов встретиться с Мадьяром в любое время.

В Берлине Зеленский провёл переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Запланирован также его визит в Норвегию.