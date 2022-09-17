Зеленский: экспорт аммиака из России возможен, если она вернёт пленных

Президент Украины Владимир Зеленский согласится на возобновление поставок российского аммиака по трубопроводу через Украину только в том случае, если Россия вернёт военнопленных. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters. Аммиак используется для производства удобрений.
"Я против поставок аммиака из России через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", – сказал Зеленский. Он добавил, что Россия держит под стражей больше украинских солдат, чем Украина – российских.
ООН призывает возобновить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, остановленную после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что ООН, Евросоюз и США "снова и снова повторяют", что западные санкции не распространяются на продукты питания и удобрения.
"Нам очень нужны российские удобрения в момент, когда мы наблюдаем кризис на рынке", – сказал Гутерриш. По его словам, в разных странах люди перестали сажать и сеять, потому что у них нет удобрений.
Кремль отверг условие Зеленского. "Разве люди и аммиак – это одно и то же?", – прокомментировал предложение Украины Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
Ранее Путин говорил, что Россия готова поставить на мировой рынок около двух миллионов тонн аммиака, "но есть технические вопросы, которые требуют урегулирования".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.