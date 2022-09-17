Зеленский: экспорт аммиака из России возможен, если она вернёт пленных

Президент Украины Владимир Зеленский согласится на возобновление поставок российского аммиака по трубопроводу через Украину только в том случае, если Россия вернёт военнопленных. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters. Аммиак используется для производства удобрений.

"Я против поставок аммиака из России через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", – сказал Зеленский. Он добавил, что Россия держит под стражей больше украинских солдат, чем Украина – российских.

ООН призывает возобновить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, остановленную после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что ООН, Евросоюз и США "снова и снова повторяют", что западные санкции не распространяются на продукты питания и удобрения.

"Нам очень нужны российские удобрения в момент, когда мы наблюдаем кризис на рынке", – сказал Гутерриш. По его словам, в разных странах люди перестали сажать и сеять, потому что у них нет удобрений.

Кремль отверг условие Зеленского. "Разве люди и аммиак – это одно и то же?", – прокомментировал предложение Украины Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Ранее Путин говорил, что Россия готова поставить на мировой рынок около двух миллионов тонн аммиака, "но есть технические вопросы, которые требуют урегулирования".