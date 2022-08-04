Зеленский хочет "напрямую" поговорить Си Цзиньпином о России

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы "напрямую" поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином о продолжающемся конфликте с Россией, поскольку Китай, вероятно, единственная держава, которая может повлиять на позицию Москвы. Об этом украинский лидер заявил в в интервью South China Morning Post.



По словам Зеленского, с начала широкомасштабной российской агрессии 24 февраля Киев официально просил Пекин о разговоре, но пока он не состоялся.

Зеленский призвал Китай использовать свое огромное политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы положить конец боевым действиям. "Это очень мощное государство. Это мощная экономика... Поэтому [он] может политически, экономически влиять на Россию. Кроме того, Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН", - цитирует Зеленского издание.

Это первое интервью президента Украины азиатским СМИ с начала российского вторжения. Китайские журналисты созвонились с Зеленским по Zoom, разговор длился 40 минут.

С начала войны России против Украины официальные китайские лица не единожды выступали за скорейшие переговоры и разрешение конфликта мирным путем. В то же время Китай не стал присоединяться к санкциям против Москвы.

На дипломатическом уровне Пекин поддерживает Москву, осуждает санкции и воздерживается при голосовании в Совете Безопасности ООН, если резолюция касается России. Однако китайские компании, опасаясь вторичных санкций, покидают российский рынок.

Как сообщали источники Washington Post, председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед своими помощниками задачу найти способы помочь России, однако сделать это так, чтобы не оказаться под западными санкциями.