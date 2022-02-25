Зеленский и его соратники опубликовали видео: "Мы в Киеве"

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 февраля опубликовал в своём телеграм-канале видео, снятое у здания Офиса президента на улице Банковой в центре Киева. На видео присутствуют сам Зеленский и его ближайшие соратники: глава Офиса президента Андрей Ермак, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник Михаил Подоляк.

"Мы тут. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину" - сказал Зеленский.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что он был эвакуирован "в бункер", однако где находится этот бункер, не сообщалось.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев перешёл в режим обороны из-за приближения к столице Украины российских войск. В город вошла техника вооружённых сил Украины.

Российское министерство обороны ранее заявило, что Киев блокирован с западного направления после захвата российским десантом аэродрома в селении Гостомель. Сообщалось о присутствии российских войск в ряде населённых пунктов к северу от Киева.