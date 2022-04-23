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Зеленский: как только у нас будет оружие - мы пойдём вперёд

Президент Украины Владимир Зеленский даёт пресс-конференцию на станции метрополитена в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, как Украина отреагирует на возможное проведение референдумов о создании "народных республик" на оккупированных Россией территорий Херсонской и Запорожской областей, Зеленский сказал: "Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут провозглашены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из всех переговорных процессов". По словам президента Украины, несмотря на нападение России на Украину и убийства мирных жителей, он по-прежнему выступает за переговоры и готов встретиться с Владимиром Путиным.

Зеленский также заявил, что Украина вернёт под свой контроль территории, которые в ходе войны были заняты российской армией. "Как только у нас будет больше оружия, мы будем идти вперед возвращать наши территории. И это будет не через десятки лет" - сказал президент Украины, поблагодарив страны Запада за поставки оружия.

По словам Зеленского, в воскресенье в Киев приедут министр обороны и госсекретарь США. С ними будут обсуждаться вопросы дальнейшей поставки вооружений.

Президент Украины сказал, что сейчас нет возможности деблокировать Мариуполь военным путём, и вновь призвал Россию разрешить ситуацию гуманитарным путём - выпустить из города заблокированных на заводе "Азовсталь" украинских военных и мирных жителей в обмен на российских пленных.

Зеленский также призвал жителей России занять чёткую позицию по отношению к войне и, если они ничего не могут сделать, чтобы её остановить, то хотя бы высказаться против неё. Жизнь в России он назвал "виртуальной реальностью" и призвал россиян выйти из неё и вернуться в реальный "цивилизованный мир". Тех, кто в России выходят на акции протеста против войны, он поблагодарил, отметив, что их "немного", но российские власти их "боятся".

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