Зеленский: Китай может помогать России спутниковыми снимками

Украинская разведка фиксирует увеличение связей России с субъектами в Китае, которые могут предоставлять космические разведданные, и видит связь этих данных с ударами по объектам энергетики. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

"К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики", – отметил украинский лидер.

В апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет оружие российской армии для войны против Украины. Он также добавил, что представители Китая, по оценкам украинских властей, могут заниматься производством некоторого оружия на территории России.

Несмотря на прочные связи между Россией и Китаем, которые Москва характеризует как стратегическое партнёрство, Пекин неоднократно отрицал поставки оружия какой-либо из сторон конфликта и заявлял, что не причастен к войне против Украины. Китай официально занимает нейтральную позицию в войне, призывая завершить её путем переговоров. При этом Пекин не присоединился к международным санкциям против России.





Больше новостей Радио Свобода: