Зеленский критикует Турцию за приём российских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Турцию отказаться от "двойных стандартов" в отношениях с Украиной.

"С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны – мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма", – сказал Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Зеленский назвал действия Турции "несправедливыми" и призвал турецкие власти выбрать между российскими туристами и "правдой", если они хотят иметь дружеские отношения с Украиной.

Турция после российского вторжения в Украину, заявляя о поддержке Киева, не стала вводить санкции против Москвы. Кроме того, власти Турции разработали "дорожную карту" по привлечению туристов из России. Среди прочего программа включает кредитную поддержку турецких туроператоров, базирующихся в России, и создание двух авиакомпаний для перевозки российских туристов.

Сегодня после молитвы, посвященной мусульманскому празднику Ид-аль Фитр, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил , что война в Украине не должна негативно отразиться на туристическом сезоне. Эрдоган отметил, что президент России Владимир Путин уже пообещал ему поддержку в этом направлении.

Также Эрдоган сообщил, что вскоре собирается обсудить с Путиным ускорение эвакуации из Мариуполя и экспорт зерна из Украины и России.

Турция традиционно популярное направление для российских туристов. Ожидается, что в этом году её популярность ещё более возрастёт, поскольку страны ЕС закрыли небо для полётов в Россию и резко сократили выдачу россиянам виз. Компания "Аэрофлот", после начала войны отменившая почти все зарубежные рейсы, объявила, что снова начнёт летать в Турцию.