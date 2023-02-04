Зеленский лишил гражданства ряд министров времён Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства ряда видных политиков времён Виктора Януковича. Об этом он сообщил в субботу в вечернем видеообращении.

"Я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очистки нашего государства от тех, кто на стороне агрессора", - сказал Зеленский, отметив, что, по данным Службы безопасности Украины, у этих лиц есть российское гражданство.

Текст указа пока не опубликован, однако, по данным источников ряда украинских СМИ, среди тех, кто лишён гражданство - входившие в ближайшее окружение экс-президента Украины Виктора Януковича бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко, бывший министр образования Дмитрий Табачник.

Все они покинули Украину вскоре после бегства самого Януковича в феврале 2014 года.

Ранее Зеленский лишил гражданства нескольких депутатов Верховной рады, в том числе находящегося в России Виктора Медведчука. Утверждалось, что у них тоже есть российское гражданство. После лишения гражданства Украины их формально лишили и мандатов.