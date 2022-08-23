Зеленский: "Мы вернём Крым любыми средствами, ни с кем не консультируясь" 

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на втором международном саммите "Крымская платформа", заявил, что аннексированный Россией Крым будет возвращён под контроль Украины "любыми средствами, которые украинская власть будет считать правильными, не консультируясь с другими странами", а о переговорах с Россией" не может быть и речи", поскольку, по мнению Зеленского, в Кремле "никогда не думали о диалоге, а были готовы вести только войну".
"В 2014 году они приняли решение оккупировать нашу страну, и поскольку мир им по роже не дал, они пошли дальше. А мы им по роже даём", - сказал Зеленский, подчеркнув, что Украина не согласится "заморозить" линию фронта, чтобы "успокоить Россию".
Зеленский также выразил уверенность в том, что после деоккупации Крым вместе с Украиной станет частью Евросоюза, и это откроет "колоссальные возможности" для людей, живущих на полуострове. "Дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента, порты Крыма будут портами всей Европы, только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту – с Неаполем", - заявил украинский президент.
- Саммит "Крымская платформа" проходит в Киеве в онлайн-формате. В нём принимают участие президенты, премьер-министры и представители политических и общественных организаций из 60 стран мира.
- С начала вооружённого вторжения на территорию Украины между российскими и украинскими властями состоялись несколько раундов переговоров по вопросу условий для прекращения боевых действий, однако результатов они не дали. Последняя такая встреча состоялась в конце марта в Стамбуле. Украина одним из главных условий для прекращения войны ставит возвращение российских войск на позиции, которые они занимали на 24 февраля. Россия же заявляет, что с ряда захваченных территорий не уйдёт никогда.
- С конца февраля Россия почти полностью оккупировала Луганскую область, а также внушительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Оккупационные власти, установленные на этих территориях, неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России. По планам РФ они должны пройти в сентябре. Зеленский в ответ на это заявлял, что это окончательно отрежет путь к возможности переговорного процесса.
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