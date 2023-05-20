Зеленский на саммите G7 встретился с премьером Индии

Президент Украины Владимир Зеленский, который участвует в работе саммита "Группы семи" в Японии, встретился в Хиросиме с рядом лидеров стран G7 - в том числе премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, главой правительства Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Евросовета Шарлем Мишелем. Ожидается и его встреча с президентом США Джо Байденом.

Особое внимание комментаторов привлекла встреча Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это их первая встреча с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. Индия, как и ряд других крупнейших незападных стран, занимает нейтральную позицию по отношению к войне.

Зеленский в соцсетях написал, что во время встречи рассказал индийскому премьеру о о гуманитарных потребностях Украины, в том числе в разминировании и мобильных госпиталях, и поблагодарил Моди за гуманитарную поддержку и за поддержку территориальной целостности Украины.

Как сообщает офис президента Украины, на встрече с британским премьером обсуждалась реализация договорённостей, достигнутых в рамках визита президента Украины в Британию 14 мая. В ходе переговоров с Мелони обсуждалось обучение украинских пилотов в Италии и политическая поддержка Украины.

Макрон заявил, что верит в то, что посещение Зеленским саммита семи ведущих демократических стран может стать "переломным моментом", – цитирует президента Франции агентство AFP. Президент Украины прибыл в Японию именно на французском правительственном самолёте. "Ради победы Украины. Ради возвращения мира в Европу" - написал в твиттере Макрон.

Зеленский написал, что поблагодарил Францию за поддержку предоставления Киеву истребителей и участие в тренировочной миссии по подготовке украинских летчиков, а также рассказал Макрону о своих встречах с лидерами арабских стран. На встрече с Шольцем президент Украины поблагодарил канцлера за "мощную оборонную помощь", которую Украина получает от ФРГ.