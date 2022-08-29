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Зеленский наградил госнаградами иностранцев, поддержавших Украину

Президент Украины Владимир Зеленский наградил в понедельник государственными наградами иностранных граждан, поддержавших Украину после начала полномасштабного российского вооружённого вторжения на территорию страны. Все они разные дни войны посещали Киев.

Среди отмеченных наградами - бывший посол США в России Майкл Макфол, дизайнер Демна Гвасалия, актёры Шон Пенн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер, музыканты группы Imagine Dragons, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Италии Марио Драги, глава компании-разработчика бесплиотников "Байрактар" Халука Байрактар, актриса Джессика Честейн.

Согласно документу, Честейн получила орден княгини Ольги третьей степени, остальные награждённые - ордена "За заслуги" различных степеней.

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