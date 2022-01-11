Зеленский настаивает на проведении саммита в "нормандском формате"

Президент Украины настаивает на проведении новой встречи на высшем уровне в "нормандском формате". Как сообщил офис президента Украины, Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к необходимым решениям в ходе нового саммита четырёх стран.

Ранее во вторник, 11 января, глава украинского государства принял внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плётнера и дипломатического советника президента Франции – Эммануэля Бонна. Оба посетили Киев для переговоров с руководителем офиса украинского лидера Андреем Ермаком.

Руководитель офиса президента подтвердил, что Киев привержен политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Ермак отметил необходимость соблюдения режима полного прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда.

Стороны договорились о продолжении контактов для организации очередного саммита. Ермак подчеркнул, что "проведение очередного саммита в "нормандском формате" дало бы серьёзный толчок процессу мирного урегулирования".