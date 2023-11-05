Зеленский не считает ситуацию на фронте "патовой"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает ситуацию, сложившуюся на фронте, патовой - тем самым непрямо возразив главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который в недавно опубликованой статье в журнале The Economist дал именно такую оценку.

На пресс-конференции в субботу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, посетившей Киев, Зеленский дословно сказал: "Это не патовая ситуация".

По словам президента, наступление Украины идёт медленно из-за того, что "Россия контролирует небо". Для успешных наступательных действий, по словам Зеленского, необходимы дополнительные средства ПВО, а также истребители F-16. Президент Украины напомнил, что в прошлом году фронт также был статичным, однако затем украинским военным удался прорыв в Харьковской области.

В статье Залужного также говорилось о том, что в случае получения украинской армией технологического перевеса над российской возможен переход в наступление. Однако нынешняя ситуация на фронте характеризовалась как позиционная война. Это, по мнению генерала, выгодно России.

Газета New York Times в воскресенье опубликовала статью, в которой говорит о наметившемся расколе между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. К такому выводу издание приходит, анализируя реакцию Зеленского и его окружения на недавнюю статью Залужного в The Economist. Если Зеленский в своём выступлении прямо не полемизировал с Залужным, то заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в тот же день посоветовал военным "не комментировать для прессы, для публики то, что происходит или может произойти на фронте", потому что это, по его мнению, "играет на руку агрессору".

Анализируя эту полемику, New York Times называет реакцию Зеленского и его администрации "ярким публичным упреком" Залужному, который сделан в "и без того непростой для Украины ситуации". На Западе, как отмечает издание, растёт скептицизм относительно оказания военной помощи Украине, что проявилось, в частности, в ходе недавних бюджетных споров между Конгрессом США и администрацией президента Джо Байдена.

Вчера NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщило, что представители США и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией. Зеленский накануне заявил, что в Киеве это не обсуждается. "На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов... Чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали – не будет такого", - отметил президент Украины.