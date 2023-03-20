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Зеленский не вышел к иерархам УПЦ, приехавшим к его офису на разговор 

Президент Украины Владимир Зеленский 

Владимир Зеленский не вышел к представителям Синода Украинской православной церкви (ранее – Московского патриархата), которые в понедельник приехали к офису президента Украины в надежде на встречу с ним. Отмечается, что священники простояли на площади около двух часов, а затем были вынуждены покинуть её из-за объявления воздушной тревоги.

В официальном сообщении УПЦ говорится, что священнослужители прибыли в офис с целью донести до руководства государства позицию Украинской православной церкви относительно выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Утром в понедельник прошло заседание Синода, которое касалось этой же темы, до этого монахи Киево-Печерской лавры записали обращение к властям Украины с просьбой не выселять их, а ещё ранее они заявляли, что добровольно лавру не покинут.

Власти Украины обязали монахов покинуть территорию и здания Киево-Печерской лавры до 29 марта.

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