Зеленский: ни одна система "Пэтриот" в Украине не была уничтожена

Российским военным до сих пор не удалось уничтожить ни одну противовоздушную систему "Пэтриот" на территории Украины. Об этом заявил вечером в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

"Кто бы там в России не рассказывал, якобы наши "Пэтриоты" уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни одного "Пэтриота" не уничтожено!" - заявил украинский президент в видеообращении.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что Россия якобы уничтожила под Киевом 5 комплексов "Пэтриот", а также может уничтожить любое здание в центре Киева - но по ряду причин этого не делает. В этот же день по Киеву и Киевской области был нанесён ракетный удар - украинские военные заявили, что сбили, помимо прочего, шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". Минобороны России заявило, что в результате удара был уничтожен некий "центр принятия решений", но подробностей не привело. Украинские источники не сообщали о поражении какого-либо важного объекта.

Ранее Минобороны России дважды заявляло об уничтожении комплексов "Пэтриот" в Киеве с помощью ракет "Кинжал". Откуда Путин взял информацию о пяти комплексах (о поставках такого их количества в Украину даже не сообщалось), не ясно. Воздушные силы Украины, однако, отвергли и утверждения об уничтожении хотя бы одного "Пэтриота".

В США, стране-производителе "Пэтриотов", признали, что один из комплексов, вероятно, был повреждён в результате ракетной атаки 16 мая. Впоследствии, однако, в Белом Доме заявили, что он уже отремонтирован.