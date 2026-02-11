Зеленский: новый раунд переговоров может пройти 17 или 18 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение Вашингтона провести в США новый раунд переговоров по прекращению войны с Россией. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

По словам Зеленского, встреча может состояться на следующей неделе – 17 или 18 февраля. Однако неясно, согласится ли Россия на переговоры в США. Как пишет Bloomberg, в ходе следующей встречи планируется обсудить предложение США о создании в Донбассе свободной экономической зоны.

Зеленский отметил, что и Украина, и Россия относятся к этой идее скептически. "Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны – ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей – давайте вернемся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече", – заявил украинский президент.

Ранее делегации Украины, России и США уже дважды встретились в Абу-Даби, переговоры проходили в закрытом режиме. По словам Зеленского, на прошлой встрече в ОАЭ переговорщики были сосредоточены на механизмах прекращения огня и на том, как США будут контролировать его соблюдение. При этом он отметил, что переговорщикам не удалось согласовать детали "без принятия политических решений на более высоком уровне".

Следующий раунд переговоров может быть посвящен предложениям по послевоенному планированию и более подробному рассмотрению экономических вопросов, добавил Зеленский. В связи с этим в состав украинской делегации войдет министр экономики Алексей Соболев.