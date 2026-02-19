Зеленский: новый раунд переговоров вновь пройдет в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с США и Россией вновь пройдет в Швейцарии. Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

"Следующая встреча тоже будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею сегодня. Конечно, наша группа вернется, и у меня будет более подробная информация, чем сейчас по телефону", – цитирует его слова Украинская служба Радио Свобода.

Зеленский отметил, что переговоры в Швейцарии – "хороший момент": "Это очень важно. Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и мирные переговоры должны быть в Европе".

Украинский президент не уточнил, когда именно состоится следующий раунд переговоров. В вечернем обращении в среду он предположил, что, вероятно, они могут состояться еще до конца февраля. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский говорил, что новая встреча пройдет в ближайшее время.

Зеленский по итогам переговоров в Женеве отметил, что Украина заинтересована в результате. "По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов – серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно", – приводит его слова "Украинская правда". Мединский назвал переговоры "тяжелыми, но деловыми".

"РБК-Украина" со ссылкой информированный источник пишет, что ключевое требование Москвы осталось неизменным – вывод украинских войск с территории Донбасса. В военной подгруппе есть прогресс в согласовании процедурных вопросов. "От решения политической подгруппы зависит то, как будет реализовываться то, что наработала военная подгруппа. Уже необходима встреча на уровне лидеров. Пожалуй, так оно и будет", – сказал собеседник издания.