Зеленский объявил о "мегасделке" по обмену вооружениями с США

Президент Украины объявил о "мегасделке" по обмену вооружениями с США. В интервью таблоиду New York Post Владимир Зеленский рассказал о переговорах с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, в рамках которых Киев предлагает предоставить американской стороне боевые украинские беспилотники, проверенные в реальных боевых условиях, в обмен на американское вооружение.

По словам Зеленского, украинская технология нужна американской армии, и её нужно иметь в своем арсенале. Президент Украины назвал возможную сделку взаимовыгодной. Он также сообщил, что Киев также ведет переговоры с Данией, Норвегией и Германией.

По информации New York Post, соглашение поможет США сократить технологическое отставание от России и Китая в сфере беспилотников.

На фоне переговоров Зеленского с Трампом союзники по НАТО ускоряют передачу Киеву систем ПВО "Пэтриот". Верховный главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что работа ведется "максимально быстро".

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Украина вскоре получит дальнобойное вооружение, разработанное совместно украинскими и немецкими предприятиями.

Вместе с тем США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем "Пэтриот", заказанных ещё в 2022 году, чтобы перенаправить их Киеву, говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии. Начало поставок в Швейцарию было запланировано на начало 2026 года. На какой срок они переносятся, неизвестно.