Зеленский: Окно для переговоров с Россией есть до зимы

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News, которое вышло в эфир 31 мая, согласился с тезисом командира Третьего армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого о том, что у Украины есть от шести до девяти месяцев для того, чтобы перехватить инициативу на поле боя и укрепить свои переговорные позиции.



По словам Зеленского, с декабря 2025 года российские военные из-за высоких потерь начали терять инициативу на поле боя, что создало, по мнению украинского президента, окно для переговоров между Россией и Украиной.



"Сейчас они начали атаковать нас массированными ракетными ударами, и, опять же, главная причина, по которой они это сделали, заключается в том, что они начинают проигрывать на поле боя. За месяц они не смогли оккупировать больше территорий, чем потеряли за тот же месяц", - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, у Украины и России "есть время до зимы", чтобы "найти способ сесть и поговорить".



"Но это зависит от давления на Путина, от давления в его обществе - и я считаю, что оно усиливается, - от давления санкциями: не отменять их, а вводить новые", - отметил Зеленский.

Говоря об участии стран Европы в переговорном процессе, Зеленский предположил, что в нём могло бы участвовать "трио" - Великобритания, Франция и Германия. Он не исключил и участие других стран, отметив, что решение должны принимать Украина совместно с Европой.

В интервью он также коснулся темы вывезенных в Россию украинских детей, отметив, что российская сторона предлагала менять их на российских военнопленных. Это, по словам Зеленского, для Украины неприемлемо. Также президент Украины отметил, что у него есть данные о том, что некоторые из тех, кто был вывезен из Украины в Россию ещё до исполнения 18 лет, после достижения совершеннолетия отправлялись в российскую армию на войну с Украиной.