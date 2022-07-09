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Зеленский освободил Мельника от должности посла в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу подписал указ об освобождении Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

В документе не говорится о причинах отставки и о том, перейдёт ли Мельник на какую-то другую работу.

Андрей Мельник, в особенности после начала российского вторжения в Украину, привлекал внимание многочисленных комментаторов своими острыми высказываниями, в том числе в адрес немецких политиков и общественных деятелей, которых он обвинял в недостаточной, по его мнению, поддержке Украины перед лицом агрессии. Самым известным стало его высказывание о канцлере Германии Олафе Шольце как об "обиженной ливерной колбасе" (он использовал немецкую идиому - нечто вроде "на обиженных воду возят"; контекстом высказывания была критика Шольца за отказ ехать в Киев). Авторов открытого письма, призывавших германское правительство осторожнее относиться к поставкам Украине оружия, Мельник назвал "псевдоинтеллектуалами-неудачниками". Дискуссии вызывала и его положительная оценка деятельности украинского националистического политика Степана Бандеры. В опубликованном накануне на сайте посольства интервью германским журналистам посол сказал, что сожалеет о ряде эмоциональных высказываний, допущенных им в прошлом.

О том, что Мельник будет отозван с поста посла в Германии, несколько дней назад сообщали германские СМИ. При этом издание Bild утверждало, что речь не идёт об опале или наказании - по его данным, Мельник может стать заместителем главы МИД Украины. Официально это не подтверждено.

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