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Зеленский уволил генпрокурора Украины и отстранил главу СБУ 

Глава СБУ Иван Баканов 

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей на время служебного расследования главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Комментируя это решение, Зеленский заявил, что его причина - в сотнях уголовных дел о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства, а также связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьёзные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - сказал Зеленский в традиционном вечернем видеообращении, напомнив, что более 60 работников органов прокуратуры и суда остались на оккупированных РФ территориях и работают против Украины.

Исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначен один из заместителей Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко.

  • 47-летний Иван Баканов стал главой СБУ в августе 2019 года. До этого он в течение полутора лет руководил созданной Владимиром Зеленским партией "Слуга народа". Также он входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и является членом Ставки Верховного главнокомандующего.
  • 43-летняя Ирина Венедиктова руководила генпрокуратурой с марта 2020 года, став первой женщиной в истории Украины, занявшей эту должность. До этого она была председателем Комитета украинского парламента по вопросам правовой политики, а также временно исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований.
  • И Баканов, и Венедиктова считались людьми из ближайшего окружения президента Украины. Венедиктова некоторое время была советником Зеленского по правовым вопросам и входила в его предвыборны штаб. Баканова в СМИ и вовсе называют "другом детства" Зеленского.

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