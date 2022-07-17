Зеленский уволил генпрокурора Украины и отстранил главу СБУ 

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей на время служебного расследования главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Комментируя это решение, Зеленский заявил, что его причина - в сотнях уголовных дел о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства, а также связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьёзные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - сказал Зеленский в традиционном вечернем видеообращении, напомнив, что более 60 работников органов прокуратуры и суда остались на оккупированных РФ территориях и работают против Украины.

Исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначен один из заместителей Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко.