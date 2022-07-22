Зеленский отвергает возможность перемирия без возврата территорий

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любое перемирие с Россией, не предусматривающее освобождения занятых ею в ходе вторжения территорий, будет использовано Москвой для перегруппировки и накопления сил – чтобы затем продолжить войну.

Об этом Зеленский заявил в интервью американскому изданию Wall Street Journal (WSJ). Он описал возможное поведение Москвы следующим образом: "Это кашалот, который сожрал две области и теперь говорит: давайте заморозим конфликт. Потом он отдохнёт два-три года, сожрёт ещё две области и опять скажет: давайте заморозим конфликт. И так будет продолжать дальше и дальше. Сто процентов".

Описывая агрессию России против Украины, Зеленский вновь прибегнул к "зоологическим" метафорам: "Путин, как питон, разинул пасть, думая, что мы кролик, которого он проглотит. Но мы оказались совсем не кроликом, и теперь он рискует лопнуть".

По словам украинского президента, граждане его страны убеждены, что какое-либо перемирие или прочный мир с Россией невозможны без возврата оккупированных территорий. WSJ в своей публикации приводит данные проведенного по заказу этого издания в Украине опроса, согласно которому 89% респондентов высказались против мирного соглашения, которое потребовало бы от их страны территориальных уступок.

В ходе вторжения, начавшегося 24 февраля, российские войска заняли большую часть Херсонской и Запорожской областей на юге Украины, а также практически всю Луганскую область и часть Донецкой области. Кроме того, они контролируют восток Харьковской области и ряд территорий на юге Николаевской области. До 24 февраля, ещё в 2014 году, Россия аннексировала Крым, а поддерживаемые ею сепаратисты взяли под контроль часть районов Донецкой и Луганской областей с областными центрами.