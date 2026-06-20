Зеленский почтой вернул президенту Польши Орден Белого орла

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении его Ордена Белого орла – высшей польской награды. Он опубликовал фотографии, из которых следует, что орден был отправлен в Польшу на имя Навроцкого посылкой при помощи компании "Новая Почта".

Зеленский снабдил фото комментарием, в котором сослался на слова президента Польши о том, что орден не является обычной наградой, а представляет собой "символ высочайшего доверия" и "особую связь с польским государством и особую благодарность народа". "Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шрёдера, то мы в Украине не будем с этим спорить", - написал Зеленский. При этом он отметил, что, получая орден в 2023 году, считал, что он был адресован украинскому народу и армии.

Украина, добавил он, благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которые играют значительную роль "в борьбе за нашу и вашу независимость от России". "Украина благодарна всем народам, государствам и лидерам, которые и впредь будут с нами на пути защиты свободы и которые вместе с Украиной станут гарантами послевоенного мира в Европе и новой реальной безопасности", - добавил Зелеснкий, отметив, что Украина и впредь будет открыта для всех содержательных форматов взаимодействия с Польшей, "чтобы постараться не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого двух народов и обеспечить должное уважение ко всем невинным жертвам XX века". Он также отметил, что все украинцы "заслуживают безусловного уважения за героизм, проявленный украинским народом в защите от российской агрессии".

Ранее об отказе от вручённых им ранее польских орденов заявили глава МИД Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Навроцкий накануне заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, однако Зеленский должен быть лишён высшей награды в связи тем, что выразил согласие на присвоение одному из подразделений Вооружённых сил Украины названия "Героев УПА". "Президент Республики Польша обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды", – заявил Навроцкий. Также он сказал, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

Зеленский был награждён Орденом Белого орла в 2023 году при президенте Анджее Дуде за вклад в развитие польско-украинских отношений и сотрудничество в сфере безопасности. Решение назвать подразделение именем "Героев УПА" было принято в мае и вызвало резкую реакцию в Варшаве. Шаг Зеленского критиковали как представители проевропейского правительства, так и нынешняя националистическая оппозиция, с которой связан президент Навроцкий. Сторонники оппозиции критиковали Украину в гораздо более резких выражениях, в то время как представители правительства отмечали, что ссора пойдёт только на пользу Москве.

УПА – Украинская повстанческая армия – вооружённое партизанское формирование украинских националистов времён Второй мировой войны и послевоенного периода, действовавшее в основном на территории Западной Украины (в межвоенный период входившей в состав Польши, в 1939 году перешедшей под контроль СССР, что было подтверждено и после войны) под политическим контролем Степана Бандеры. Своей целью УПА называла создание независимой Украины, без контроля со стороны СССР и нацистской Германии.

В 1943–1945 годах на территории Волыни и Восточной Галиции произошли массовые убийства польского населения, ответственность за которые польская сторона возлагает на УПА. По оценкам большинства польских историков, жертвами этих событий стали около 35–40 тысяч поляков, хотя в польском общественном и политическом дискурсе нередко звучит цифра в 100 тысяч погибших. Польский парламент квалифицировал эти события как геноцид. Факт массовых убийств поляков на Волыни признают и украинские историки, обращая внимание, однако, на то, что в ходе украинско-польского конфликта в регионе значительные жертвы понесло и украинское население.

В последние годы Украина и Польша сделали ряд шагов к разрешению исторических противоречий. В 2023 году в Луцке, центре Волынской области, прошли церемонии памяти жертв Волынской трагедии, в которых участвовали главы двух государств. В западных регионах Украины начаты работы по эксгумации тел жертв тогдашних событий.

После решения о присвоении звания "Героев УПА" в ответ на критику Варшавы украинские политики подчёркивали, что этот шаг не был направлен против Польши, целью было указать на сопротивление УПА советской власти.



