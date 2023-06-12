Зеленский подписал указ о переносе празднования Дня победы на 8 мая 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе празднования Дня победы над нацизмом с 9 мая на 8 мая.

Официально, согласно указу, праздник будет называться "Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов", день объявляется в стране выходным. 9 мая будет рабочим днём, однако в этот день также будет отмечаться праздник – День Европы.

Ранее Зеленский, внося предложение о переименовании и переносе празднования Дня победы, отмечал, что "именно 8 мая победу над нацизмом вспоминает большинство народов мира", поскольку именно "8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта". "Это общеевропейская традиция", и Украина должна отмечает этот день "вместе с цивилизованным миром", заявлял президент Украины.