Зеленский одобрил изменения в НАБУ. Законопроект вызвал протесты

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля подписал принятый Верховной Радой законопроект, который, по мнению его критиков, фактически ликвидирует независимость двух антикоррупционных структур - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Законы подчиняют эти агентства, созданные вскоре после свержения Виктора Януковича как часть масштабных реформ, проводившихся в Украине с целью приблизить её к западным стандартам борьбы с коррупцией, генеральному прокурору. На прошлой неделе в НАБУ прошли масштабные обыски, в СБУ обвинили одного из высокопоставленных сотрудников НАБУ в госизмене и сотрудничестве с Россией. После этого Верховная Рада приняла законопроект о реорганизации работы агентств.

Это вызвало уличные протесты в Киеве и ряде других городов страны. Сотни людей вышли на улицы с лозунгами с призывами к Зеленскому наложить вето на закон. Участники демонстраций утверждают, что власти хотят взять под контроль независимые агентства, чтобы не дать им бороться с коррупцией в том числе среди высокопоставленных чиновников.

В вечернем телеобращении Зеленский заявил, что НАБУ и САП продолжат работать. "Только без российского влияния – от этого нужно все очистить", - сказал он. Он отметил, что генеральный прокурор "настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона". О протестах - одних из крупнейших с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину - он не упомянул.

Утром в среду Зеленский сообщил, что провёл встречу с представителями всех силовых структур с участием руководителей СБУ, НАБУ и генпрокуратуры. По словам президента, все договорились "работать конструктивно", провести на следующей неделе встречу, посвящённую "плану общих действий", а ещё через две недели выработать этот план и снять существующие противоречия.

Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план

Ранее представители ЕС и ряда стран-партнёров Украины подвергли критике принятый закон, назвав его "шагом назад" и напомнив об обязательствах Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС. В частности с критикой выступила член Еврокомиссии, отвечающая за расширение ЕС, Марта Кос. С критикой также выступили ряд НКО, включая Transparency International. "Серьёзные опасения" высказали также послы стран "Групы семи" в Киеве, а в Организации по экономическому сотрудничеству (ОЭСР) предупредили власти Украины, что принятое решение может "подорвать её авторитет среди международных партнеров, в частности тех, которые рассматривают возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и её долгосрочное восстановление".

Представители силовых структур и властей Украины заявляют, что деятельность НАБУ и САП не должна противоречить конституции страны, указывают на обвинения в связях с Россией в отношении ряда сотрудников ведомств и утверждают, что НАБУ демонстрирует избирательный подход к расследованиям.



