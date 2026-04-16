Зеленский получил в Нидерландах награду "Четыре свободы"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды 16 апреля принял участие в церемонии вручения международной премии "Четыре свободы" (International Four Freedoms Award). Она прошла в городе Мидделбурге. Учредители премии в этом году присудили её Зеленскому и всему народу Украины "в знак признания их отважной борьбы за свободу и демократию в чрезвычайно сложных условиях". Об этом ещё в январе объявили в Фонде имени Рузвельта."Они борятся за безопасность всей Европы и своими жизнями защищают нас всех: свободу, демократию и власть закона в противовес праву сильного", говорилось в сообщении.

Премия "Четыре свободы" вручается с 1982 года в честь четырёх принципов, провозглашённых 6 января 1941 года президентом США Франклином Рузвельтом. Речь идёт о свободе слова, свободе вероисповедания, свободы от нужды (нищеты) и свободе от страха. Её вручают в Нидерландах людям и организациям, которые внесли выдающийся вклад в защиту этих свобод.

Церемония прошла в Новой церкви Мидделбурга с участием Зеленского, короля Нидерландов Виллема-Александра и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена. Лауреатами также стали Комитет по защите журналистов (за защиту принципа свободы слова), активистка Исидора Урибе Сильва (свобода от нужды) и француженка Жизель Пеллико, ставшая жертвой организованных её мужем изнасилований и добившаяся осуждения виновных (свобода от страха).

В своём выступлении президент Украины, помимо прочего, выразил поддержку идее создания "Трибунала по российской агрессии против Украины", заявив, что это так же необходимо, как был необходим суд над нацистскими преступниками после Второй мировой войны.

Зеленский ранее посетил Берлин и Норвегию, в Нидерландах он, как ожидается, обсудит дальнейшее сотрудничество Украины с этой страной в сфере обороны.