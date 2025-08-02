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Зеленский посмертно наградил орденом Свободы журналистку Рощину

Виктория Рощина
Виктория Рощина

Президент Украины посмертно наградил орденом Свободы журналистку Викторию Рощину, погибшую в российском плену.

Орден Свободы вручается за гражданское мужество и патриотизм, а также за "самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека".

"В октябре 2024 года мы узнали о тяжёлой и несправедливой потере: в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Она уже была в списках на обмен. Россия обязалась ее освободить, но не сдержала своего слова. Виктория одна из тех, кто говорил правду о войне. Работала на фронте, на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью", — написал Зеленский в телеграме.

Журналистка Виктория Рощина, сотрудничавшая, в том числе, с Украинской службой Радио Свобода, с самого начала полномасштабного российского вторжения освещала его ход. В августе 2023 года она попала в плен к российским войскам. 10 октября 2024 года стало известно, что Рощина умерла во время этапирования из Таганрога в Москву. В Главном управлении разведки Украины сообщили, что журналистка была включена в списки по обмену пленными.

По сообщению Минобороны России, которое получил отец Рощиной, она умерла 19 сентября. По факту гибели Рощиной генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статьям нарушение законов и обычаев войны и умышленное убийство.

Расследование 12 СМИ из шести стран под руководством французского консорциума журналистов Forbidden Stories показало, что тело Рощиной вернули на родину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.

Из-за состояния тела экспертам не удалось установить непосредственную причину смерти журналистки. Патологоанатомы зафиксировали отсутствие глазных яблок, мозга, части гортани, кроме того, подъязычная кость была сломана.

Судмедэксперт, с которым поговорили "Важные истории", допустил, что удалённая гортань может говорить о том, что Рощину душили.

"Когда человека душат, у него чаще всего ломается подъязычная кость. При удушении в белках глаз можно обнаружить кровотечение, а в мозге — недостаток кислорода", — рассказал он журналистам.

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