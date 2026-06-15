Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7 во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Владимиру Путину провести личную встречу во время саммита "Группы семи", который проходит с 15 по 17 июня во французском Эвиане на берегу Женевского озера.

"Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там будут [Дональд] Трамп и [Эммануэль] Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Я думаю, это очень хорошая возможность встретиться всем вместе", – сказал Зеленский.

По данным источника "РБК-Украина", предложение было передано через посредников, дипломатов и разведывательные каналы. Ответа от российской стороны, как утверждается, не последовало.

Ранее Зеленский уже предлагал Путину личную встречу в открытом письме, опубликованном 4 июня. На следующий день президент России заявил, что не видит смысла в такой встрече на данном этапе.

На саммите G7 ожидается встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По данным AFP и Politico, европейские лидеры намерены убедить Трампа усилить давление на Россию и поддержать совместные проекты по производству беспилотников для Украины.

В российском МИД ранее заявили, что европейские страны ошибаются, если считают, что могут предъявлять Москве ультиматумы.