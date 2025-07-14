Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить кабинет министров страны.

Об этом сообщил сам Зеленский после встречи со Свириденко в понедельник.

"Обсудили конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство вооружения. С этой целью мы начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и значительно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - написал Зеленский в социальных сетях.

Юлия Свириденко - первый вице‑премьер и министр экономики Украины. Она вела переговоры с США о создании совместного инвестиционного фонда восстановления, который финансируется за счёт доходов от новых лицензий на добычу полезных ископаемых и управляется Украиной и США на равных условиях. Под соглашением о создании фонда стоит ее подпись.

Сообщения о грядущих перестановках в правительстве Украины появились несколько дней назад. Источники СМИ предполагали, что нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль заменит Рустема Умерова на посту министра обороны, а Умеров будет назначен послом Украины в Вашингтоне.

Издание "РБК Украина" также писало о планах объединения некоторых министерств и перераспределения полномочий в правительстве.