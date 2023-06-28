Зеленский предложил закрепить статус английского языка в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, который закрепит статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Согласно документу, английским будут обязаны владеть чиновники, военные офицеры, полицейские, сотрудники налоговых и таможенных органов, субъекты госсектора экономики – перечень должностей утвердит Кабмин Украины. Госорганы должны будут принимать международные документы на английском языке без перевода, если того отдельно не требует закон.

Также английский будут в обязательном порядке преподавать в детских садах, средних и высших учебных заведениях. Врачи должны уметь принимать вызовы и оказывать экстренную помощь на английском "или другом приемлемом для собеседников языке".

Кроме того, сайты органов власти будут дублироваться на английском – равно как информация в транспорте и в культурных учреждениях. Иностранные фильмы на английском языке будут показывать в оригинале с украинскими субтитрами.

Законопроект направлен на активизацию процессов европейской и евроатлантической интеграции, утверждение имиджа Украины в мире, повышение уровня её конкурентоспособности, инвестиционной и туристической привлекательности, говорится в документе.