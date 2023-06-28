Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Зеленский предложил закрепить статус английского языка в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, который закрепит статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Согласно документу, английским будут обязаны владеть чиновники, военные офицеры, полицейские, сотрудники налоговых и таможенных органов, субъекты госсектора экономики – перечень должностей утвердит Кабмин Украины. Госорганы должны будут принимать международные документы на английском языке без перевода, если того отдельно не требует закон.

Также английский будут в обязательном порядке преподавать в детских садах, средних и высших учебных заведениях. Врачи должны уметь принимать вызовы и оказывать экстренную помощь на английском "или другом приемлемом для собеседников языке".

Кроме того, сайты органов власти будут дублироваться на английском – равно как информация в транспорте и в культурных учреждениях. Иностранные фильмы на английском языке будут показывать в оригинале с украинскими субтитрами.

Законопроект направлен на активизацию процессов европейской и евроатлантической интеграции, утверждение имиджа Украины в мире, повышение уровня её конкурентоспособности, инвестиционной и туристической привлекательности, говорится в документе.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Последствия мятежа "вагнеровцев"
Embed
Последствия мятежа "вагнеровцев"

No media source currently available

0:00 0:25:06 0:00

Последствия мятежа "вагнеровцев"

Реакция на "поход" Пригожина


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG