Зеленский предупредил Макрона о подготовке опасных провокаций

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил о "подготовке оккупационными войсками опасных провокаций" на Запорожской атомной электростанции. "Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ", - написал Зеленский в Twitter по итогам телефонного разговора.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, российские военные установили на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС "предметы, похожие на взрывчатку". "Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит - и не может не видеть! - что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой", - подчеркнул украинский лидер.

Ранее сообщалось, что глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что в случае подрыва или диверсии на Запорожской атомной электростанции может произойти "катастрофа, которая выйдет за рамки экологической аварии" и будет иметь международные масштабы. Об этом Бауэр заявил в интервью британской радиостанции LBC.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинской разведки есть сведения о минировании ЗАЭС российскими войсками, которые с марта прошлого года контролируют этот объект. Зеленский сказал, что передал эту информацию западным партнерам Киева.

Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что в ночь на 4 июля ЗАЭС утратила электроснабжение по основной линии электропередачи мощностью 750 кВ. Сейчас она подключена лишь к резервной линии мощностью 330 кВ.