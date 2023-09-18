Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США в преддверии выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. У него запланированы переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, лидерами обеих палат Конгресса и высокопоставленными военными. Об этом сообщили западные агентства.

Из аэропорта Зеленский направился к украинским военнослужащим, которые проходят в США лечение и реабилитацию. Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

Украинский лидер заявил о необходимости "вернуть полную силу" Уставу ООН. Зеленский отметил, что ключевым принципом этого документа является территориальная целостность государства. Необходимо увеличить возможности всемирной организации "останавливать агрессии и предотвращать их", подчеркнул Зеленский. Об этом сообщила "Немецкая волна".

Президент подчеркнул, что Украина "сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН".

Белый дом подтвердил, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы выступить напрямую - не по видеосвязи - перед представителями мирового сообщества.