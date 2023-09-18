Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США в преддверии выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. У него запланированы переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, лидерами обеих палат Конгресса и высокопоставленными военными. Об этом сообщили западные агентства.
Из аэропорта Зеленский направился к украинским военнослужащим, которые проходят в США лечение и реабилитацию. Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.
Украинский лидер заявил о необходимости "вернуть полную силу" Уставу ООН. Зеленский отметил, что ключевым принципом этого документа является территориальная целостность государства. Необходимо увеличить возможности всемирной организации "останавливать агрессии и предотвращать их", подчеркнул Зеленский. Об этом сообщила "Немецкая волна".
Президент подчеркнул, что Украина "сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН".
Белый дом подтвердил, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы выступить напрямую - не по видеосвязи - перед представителями мирового сообщества.
Президент Украины также надеется встретиться с бразильским лидером, и израильским премьер-министром.
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