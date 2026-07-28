Зеленский прибыл в США. На встречу с ним приглашены все 100 сенаторов

Президент Украины Владимир Зеленский утром 28 июля прибыл в США. В Вашингтоне запланирована его встреча с президентом Дональдом Трампом. Стало известно, что в здании Капитолия пройдёт и его встреча с американскими сенаторами. На неё приглашены все 100 членов Сената, сообщает The Hill.

Зеленский также примет участие в церемонии прощания с умершим 11 июля сенатором Линдси Грэмом.

Как написал Зеленский в соцсетях, в программе его визита встреча с президентом Трампом, его командой "и теми, кто может поддержать нашу оборону. Приоритет номер один - это противодействие баллистическим ракетам и стратегическое сотрудничество с Америкой".

Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 16.30 мск в Белом доме. Как следует из графика президента США, прессы на ней не будет, однако, как правило, репортёрам всё же удаётся задать лидерам вопросы перед началом встречи.

В Белом доме заявили, что на встрече с Зеленским основное внимание будет уделено переговорам о прекращении войны между Россией и Украиной. "Сейчас время закончить войну", – заявил представитель Белого дома.

Встреча в Сенате запланирована на 1.00 мск 29 июля (в Вашингтоне будет 6 часов вечера). Как пишет The Hill, на ней, очевидно, будет обсуждаться законопроект о санкциях против России, одним из авторов которого был Грэм.

СМИ отмечают, что в последнее время украинские и американские чиновники обсуждали предложение о так называемом воздушном перемирии. Его, по данным источников Reuters, планируют представить России в рамках нового раунда мирных инициатив по прекращению войны. В Кремле заявили, что ничего не знают о таких инициативах.