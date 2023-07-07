Зеленский прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где проведет переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом.

"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по Формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", – цитирует Би-би-си запись, сделанную Зеленским в телеграме.

Переговоры в Стамбуле будут сосредоточены как на натовских перспективах Украины, так и на будущем соглашения об условиях вывоза зерна из украинских портов, которые в первые месяцы полномасштабной войны блокировала Россия. Соглашение было подписано год назад при посредничестве ООН и Турции, с тех пор срок его действия несколько раз продлевался.

От Турции ожидают возможных шагов по спасению соглашения. Эрдоган – один из мировых лидеров, пытающихся поддерживать рабочие отношения как с Киевом, так и с Москвой. Однако турецкая дипломатия не идет на уступки, не получив чего-либо существенного взамен. В этом смогла убедиться Швеция, чью заявку на вступление в НАТО Турция блокирует уже не первый месяц. Наряду с помощью Украине и форматом ее дальнейшего сотрудничества с альянсом "шведский вопрос", как ожидается, также будет одним из основных на саммите в Вильнюсе. Именно там выяснится, насколько успешным в конечном итоге оказалось дипломатическое наступление президента Зеленского.