Зеленский призвал ЕС принять Украину в союз по "неотложной процедуре"

Президент Украины Владимир Зеленский утром в понедельник - в пятый день российского вторжения в страну - выступил с новым видеообращением, в котором призвал Евросоюз "по новой неотложной процедуре" принять Украину в его состав. "Мы заслужили это" - сказал Зеленский, выступив с утверждением, что украинская армия воюет не только за свою землю, но и за мир в Европе.

Зеленский поблагодарил ЕС за "беспрецедентную поддержку", в частности за закрытие неба для российских самолётов и за поставки Украине вооружения.

Он также обратился к российским военным, призвав их не слушать приказов своих командиров, "бросать технику и уходить". По словам президента Украины, 4500 российских военнослужащих убиты в ходе боевых действий (это данные украинской стороны; Россия признаёт наличие потерь, но не называет точных цифр, заявляя, что потери ниже, чем у украинских военных). Также Зеленский заявил, что за 4 дня боевых действий в Украине погибли 16 детей и ещё 45 были ранены.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что остаётся в Киеве, несмотря на приблизившиеся к городу российские отряды.

Страны ЕС ввели против России несколько пакетов жёстких санкций и обсуждают новые меры. О возможности ускоренного вступления Украины в Евросоюз представители ЕС пока не говорили, такой процедуры на данный момент не существует.

Российские власти называют целью операции в Украине её "денацификацию" и "демилитаризацию", утверждая, что страна представляет собой угрозу для России.