Зеленский призвал к инвестициям в оборонную сферу Украины

Украинский президент Владимир Зеленский в четверг призвал политиков и представителей бизнеса активнее инвестировать в оборонную сферу Украины. На открытии двухдневной Конференции по восстановлению Украины в Риме он подчеркнул, что в условиях нарастающих атак со стороны России нельзя допустить нехватки ресурсов.

"Прежде всего, необходимо остановить российские дроны и ракеты. Это требует дополнительных поставок систем ПВО, перехватывающих беспилотников и ракет. Нужны инвестиции — быстрые и значительные", — заявил Зеленский. "Я обращаюсь ко всем нашим партнёрам: наращивайте поддержку. Пока Россия усиливает удары, мы не можем позволить себе дефицит финансирования", — добавил он.

Форум проходит на фоне очередной массированной атаки на Киев — второй за последние двое суток. По словам Зеленского, эти удары доказывают, что президент России Владимир Путин не стремится к миру, а, напротив, сознательно обостряет ситуацию.

Конференция, организованная премьер-министром Италии Джорджей Мелони, собрала сотни предпринимателей, высокопоставленных чиновников, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца. Внимание на форуме уделяется как долгосрочному восстановлению Украины, так и её текущим потребностям в условиях войны, которая длится уже четвёртый год.